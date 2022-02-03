Два футболиста сборной Гондураса были заменены в матче с США из-за переохлаждения
Фото твиттер ФИФА
Матч 11-го тура квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ между сборными США и Гондураса прошёл при низкой температуре воздуха.
Во время игры в Миннесоте было зафиксировано минус 16 градусов по Цельсию. Также в городе дул очень холодный ветер.
По информации Goal.com, от климатических условий пострадали два футболиста сборной Гондураса - вратарь Луис Лопес и форвард Ромелл Киото. Обоих заменили в перерыве из-за переохлаждения.
В итоге американцы разгромили соперника со счётом 3:0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Мексика
|6
|16
|2
|Гондурас
|6
|8
|3
|Канада
|6
|7
|4
|Сальвадор
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Коста-Рика
|6
|16
|2
|Панама
|6
|10
|3
|Гаити
|6
|4
|4
|Ямайка
|6
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|США
|6
|13
|2
|Тринидад и Тобаго
|6
|11
|3
|Гватемала
|6
|10
|4
|Сент-Винсент и Гренадины
|6
|0