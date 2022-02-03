Два футболиста сборной Гондураса были заменены в матче с США из-за переохлаждения

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Матч 11-го тура квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ между сборными США и Гондураса прошёл при низкой температуре воздуха.

Во время игры в Миннесоте было зафиксировано минус 16 градусов по Цельсию. Также в городе дул очень холодный ветер.

По информации Goal.com, от климатических условий пострадали два футболиста сборной Гондураса - вратарь Луис Лопес и форвард Ромелл Киото. Обоих заменили в перерыве из-за переохлаждения.

В итоге американцы разгромили соперника со счётом 3:0.

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