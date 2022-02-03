Два футболиста сборной Гондураса были заменены в матче с США из-за переохлаждения

Теги сшагондурас

Два футболиста сборной Гондураса были заменены в матче с США из-за переохлаждения

Фото твиттер ФИФА

Матч 11-го тура квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ между сборными США и Гондураса прошёл при низкой температуре воздуха.

Во время игры в Миннесоте было зафиксировано минус 16 градусов по Цельсию. Также в городе дул очень холодный ветер.

По информации Goal.com, от климатических условий пострадали два футболиста сборной Гондураса - вратарь Луис Лопес и форвард Ромелл Киото. Обоих заменили в перерыве из-за переохлаждения.

В итоге американцы разгромили соперника со счётом 3:0.

Не пропустите: Сенегал вышел в финал Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан может зарабатывать в ПСЖ больше, чем получал в "Реале"

Зидан может зарабатывать в ПСЖ больше, чем получал в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Мексика Мексика 6 16
2 Гондурас Гондурас 6 8
3 Канада Канада 6 7
4 Сальвадор Сальвадор 6 2
Группа B М О
1 Коста-Рика Коста-Рика 6 16
2 Панама Панама 6 10
3 Гаити Гаити 6 4
4 Ямайка Ямайка 6 4
Группа C М О
1 США США 6 13
2 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 6 11
3 Гватемала Гватемала 6 10
4 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов