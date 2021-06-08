Два футболиста сборной Швеции заразились коронавирусом
Фото: инстаграм сборной Швеции/Автор неизвестен
В лагере сборной Швеции появились заболевшие коронавирусом.
Положительные тесты сдали сразу два человека – полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски и футболист "Болоньи" Маттиас Сванберг.
Сообщается, что Кулусевски сдал тест вчера, поэтому не полетел с командой на базу в Гетеборг, а изолировался в Стокгольме. А результат Сванберга стал известен сегодня прямо по ходу тренировки. Он также изолировался, команда пройдет еще один раунд тестирования.
Первый матч сборной Швеции на Евро пройдет 14 июня против сборной Испании, которая на данный момент находится на карантине из-за положительного теста на ковид у Серхио Бускетса.
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