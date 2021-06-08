Два футболиста сборной Швеции заразились коронавирусом

Теги чемпионат европыдеян кулушевскишвеция

Два футболиста сборной Швеции заразились коронавирусомФото: инстаграм сборной Швеции/Автор неизвестен

В лагере сборной Швеции появились заболевшие коронавирусом.

Положительные тесты сдали сразу два человека – полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски и футболист "Болоньи" Маттиас Сванберг.

Сообщается, что Кулусевски сдал тест вчера, поэтому не полетел с командой на базу в Гетеборг, а изолировался в Стокгольме. А результат Сванберга стал известен сегодня прямо по ходу тренировки. Он также изолировался, команда пройдет еще один раунд тестирования.

Первый матч сборной Швеции на Евро пройдет 14 июня против сборной Испании, которая на данный момент находится на карантине из-за положительного теста на ковид у Серхио Бускетса.

Также не пропустите: Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Куарежма может стать игроком "Крыльев Советов"

Куарежма может стать игроком "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов