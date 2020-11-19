Два футболиста "Сочи" дисквалифицированы за ставки на матчи
Российский футбольный союз дисквалифицировал на полгода полузащитника "Сочи" Никиту Колдунова и бывшего игрока молодежного состава клуба Павла Коркина.
Причиной наказания являются ставки на футбольные матчи. Впрочем, игроки отделались условным наказанием. Колдунов и Коркин признали, что делали ставки на разные матчи, в том числе и игры с участием "Сочи". При этом футболисты заверили, что никогда не принимали участие в дороворных матчах.
По данным Telegram-канала "Мутко против", футболисты делали ставки на матчи прошлого сезона "Уфа" - "Локомотив", "Сочи" – "Рубин" и "Локомотив" – "Зенит".
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