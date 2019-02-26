Два футболиста "Спартака" отправились на обследование в Италию

Теги спартак москваартем ребровандрей ещенко

Два футболиста "Спартака" отправились на обследование в Италию

Игроки "Спартака" вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко отправились на обследование в Италию, сообщает официальный сайт клуба.

Оба футболиста в данный момент восстанавливаются после травмы и пройдут плановый медосмотр.

Что касается остальных игроков, то защитник Николай Рассказов вернулся к тренировкам в общей группе, но пока что занимается с ограничениями. Также к занятиям с первой командой присоединились игроки "Спартака-2" Артем Мамин, Павел Маслов и хавбек Наиль Умяров.

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