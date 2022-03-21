Два футболиста "Спартака" покинули расположение молодёжной сборной России

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Два футболиста "Спартака" покинули расположение молодёжной сборной России

Фото сайт РФС

Молодёжная сборная России потеряла двух игроков после 22-го тура РПЛ.

С травмами в расположение команды прибыли футболисты московского "Спартака" Наиль Умяров и Руслан Литвинов.

"По приезду в расположение молодёжной сборной Наилю Умярову было проведено полное медицинское обследование, которое выявило повреждение голеностопного сустава. На данном этапе для его полноценного участия в тренировочном процессе необходимо минимум 7-10 дней реабилитационных процедур. В этой связи было принято решение отпустить Умярова в расположение клуба, где он продолжит лечение.

Руслану Литвинову мы сделали УЗИ и выявили мышечное повреждение, которое тоже не позволит полноценно тренироваться на этих сборах в составе команды. При активном физиотерапевтическом лечении потребуется от 5-7 дней покоя. Поэтому и в его случае также было принято решение отпустить игрока и проводить реабилитационно-восстановительные мероприятия в составе клуба", - сказал врач молодёжной сборной России Александр Родионов.

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