Два футболиста "Тенерифе" травмировались, снимаясь в рекламе для Ла Лиги

Теги тенерифетравмы

Два футболиста "Тенерифе" травмировались, снимаясь в рекламе для Ла Лиги

Защитники "Тенерифе" Алекс Муньос и Карл Помарес получили повреждения во время съёмок рекламы.

По информации AS, у обоих футболистов было выявлено мышечное перенапряжение.

Примечательно, что рекламный ролик снимался для главной лиги Испании - Ла Лиги. "Тенерифе" выступает в Сегунде.

Не пропустите: Футболист "Хетафе" обматерил Кумана во время матча чемпионата Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных

Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов