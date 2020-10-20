Два футболиста "Тенерифе" травмировались, снимаясь в рекламе для Ла Лиги
Защитники "Тенерифе" Алекс Муньос и Карл Помарес получили повреждения во время съёмок рекламы.
По информации AS, у обоих футболистов было выявлено мышечное перенапряжение.
Примечательно, что рекламный ролик снимался для главной лиги Испании - Ла Лиги. "Тенерифе" выступает в Сегунде.
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