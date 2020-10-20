Два футболиста "Тенерифе" травмировались, снимаясь в рекламе для Ла Лиги

Защитники "Тенерифе" Алекс Муньос и Карл Помарес получили повреждения во время съёмок рекламы.

По информации AS, у обоих футболистов было выявлено мышечное перенапряжение.

Примечательно, что рекламный ролик снимался для главной лиги Испании - Ла Лиги. "Тенерифе" выступает в Сегунде.

Не пропустите: Футболист "Хетафе" обматерил Кумана во время матча чемпионата Испании. | http://soccernews.ru