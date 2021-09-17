Два футболиста "Тоттенхэма" могут не сыграть с "Челси" из-за повреждений
Фото: инстаграм Моуры/Автор неизвестен
В "Тоттенхэме" началась эпидемия травм атакующих игроков перед игрой пятого тура АПЛ против "Челси" на своем поле.
К корейскому форварду Сон Хын Мину в лазарете присоединились Лукас Моура и Стивен Бергвейн. Все эти три футболиста рискуют пропустить лондонское дерби.
Напомним, что Сон получил травму в расположении сборной Южной Кореи во время международной паузы, а Моура и Бергвейн травмировались во вчерашней игре Лиги конференций против "Ренна" (2:2).
Игра между "Тоттенхэмом" и "Челси"пройдет 19 сентября.
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|27
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|3
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
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|Саутгемптон
|27
|34
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18