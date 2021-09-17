Два футболиста "Тоттенхэма" могут не сыграть с "Челси" из-за повреждений

Фото: инстаграм Моуры/Автор неизвестен

В "Тоттенхэме" началась эпидемия травм атакующих игроков перед игрой пятого тура АПЛ против "Челси" на своем поле.

К корейскому форварду Сон Хын Мину в лазарете присоединились Лукас Моура и Стивен Бергвейн. Все эти три футболиста рискуют пропустить лондонское дерби.

Напомним, что Сон получил травму в расположении сборной Южной Кореи во время международной паузы, а Моура и Бергвейн травмировались во вчерашней игре Лиги конференций против "Ренна" (2:2).

Игра между "Тоттенхэмом" и "Челси"пройдет 19 сентября.

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