Два футболиста "Ювентуса" восстановились после травм

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Два футболиста "Ювентуса" восстановились после травм

Защитники "Ювентуса" Джорджио Кьеллини и Алекс Сандро готовы помочь клубу в ближайших матчах.

Как сообщает сайт клуба, оба футболиста восстановились после травм и уже занимаются в общей группе.

Отметим, что 7 июля "Ювентус" ждет выездной матч против "Милана".

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