Два футболиста "Зенита" претендуют на "Золотую самбу"-2021

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Два футболиста "Зенита" претендуют на "Золотую самбу"-2021

Фото инстаграм Малкома

Опубликован список номинантов на приз "Золотая самба", который вручается лучшему бразильцу, выступающему за границей.

На награду претендуют 30 футболистов - 29 из них играют в Европе и 1 в Саудовской Аравии.

Проголосовать за одного из них можно на сайте Sambafoot по ссылке.

Стоит отметить, что в перечень соискателей "Золотой самбы" вошли Малком и Клаудиньо из питерского "Зенита".

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