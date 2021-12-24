Два футболиста "Зенита" претендуют на "Золотую самбу"-2021
Фото инстаграм Малкома
Опубликован список номинантов на приз "Золотая самба", который вручается лучшему бразильцу, выступающему за границей.
На награду претендуют 30 футболистов - 29 из них играют в Европе и 1 в Саудовской Аравии.
Проголосовать за одного из них можно на сайте Sambafoot по ссылке.
Стоит отметить, что в перечень соискателей "Золотой самбы" вошли Малком и Клаудиньо из питерского "Зенита".
Не пропустите: Семин назвал лучшего игрока, тренера и команду года в России. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Спартак" подпишет хавбека "Крыльев Советов"
-
Анчелотти: "Будущее "Реала" предрешено"
-
Агент Медины высказался об интересе со стороны "Зенита"
-
"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Триппьера
-
В "Уфе" прокомментировали слухи о возможном переходе Агаларова в "Базель"
-
Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы
-
Два футболиста "Зенита" претендуют на "Золотую самбу"-2021
-
Стали известны детали переговоров "Милана" и "Лилля" по трансферу Ботмана
-
Газизов сделал важное заявление о финансовом состоянии "Уфы"
-
"Рома" прервёт аренду нападающего "Реала"
-
Агент Йебоа отреагировал на новость об интересе "Локомотива"
-
"Атлетико" отметил 10-летний юбилей работы Симеоне
-
Суд оштрафовал ЦСКА на крупную сумму за нарушение правил безопасности в матче с "Зенитом"
-
Тадич - лучший игрок 2021 года в Сербии
-
Все активные фанаты "Зенита" перестанут ходить на матчи со следующего сезона
-
1
У Месси худшая результативность к Рождеству за последние 15 сезонов
-
Конте попросил "Тоттенхэм" купить защитника "Интера"
-
Защитник ЦСКА Дивеев радикально сменил имидж
-
Инсинье получил щедрое предложение от клуба МЛС
-
"Локомотив" нацелился на итальянского форварда