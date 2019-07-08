Два года назад скауты "Спартака" забраковали Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019

Не только "Зенит" упустил возможность купить форварда "Гремио" Эвертона.

В 2017 году интерес к бразильцу проявлял московский "Спартак", но игрока забраковали скауты "красно-белых". Об этом в апреле рассказывал бывший главный тренер "народной команды" Массимо Каррера.

"Летом 2017 года я просил купить двух футболистов "Гремио" - их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба "Спартака", - отмечал Каррера.

На Кубке Америки-2019 Эвертон забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

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