Два года назад скауты "Спартака" забраковали Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019
Не только "Зенит" упустил возможность купить форварда "Гремио" Эвертона.
В 2017 году интерес к бразильцу проявлял московский "Спартак", но игрока забраковали скауты "красно-белых". Об этом в апреле рассказывал бывший главный тренер "народной команды" Массимо Каррера.
"Летом 2017 года я просил купить двух футболистов "Гремио" - их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба "Спартака", - отмечал Каррера.
На Кубке Америки-2019 Эвертон забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20