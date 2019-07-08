Два года назад скауты "Спартака" забраковали Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019

Теги спартак москвагремиоэвертон соаресмассимо каррера

Два года назад скауты "Спартака" забраковали Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019

Не только "Зенит" упустил возможность купить форварда "Гремио" Эвертона.

В 2017 году интерес к бразильцу проявлял московский "Спартак", но игрока забраковали скауты "красно-белых". Об этом в апреле рассказывал бывший главный тренер "народной команды" Массимо Каррера.

"Летом 2017 года я просил купить двух футболистов "Гремио" - их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба "Спартака", - отмечал Каррера.

На Кубке Америки-2019 Эвертон забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

Не пропустите: Экс-хавбек "Спартака" Моцарт не исключил возвращение в Россию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" оштрафует Гризманна

"Атлетико" оштрафует Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов