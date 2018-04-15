Два гола для серебра: "Шальке 04" переигрывает дортмундскую "Боруссию"

В центральном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский "Шальке 04" принимал дортмундскую "Боруссию". Встреча вызывала огромный интерес, ведь в качестве подтекста выставлялась не только вывеска под названием "рурское дерби". Обе команды ведут ожесточенную борьбу за серебро чемпионата, поэтому любое очко было на вес "золота".

Первый тайм команды отыграли весьма осторожно. Достаточно сказать, что за первые 45 минут цели достигло лишь два удара в створ. В обоих случаях блестяще сыграли вратари. Но по голевым моментам хозяева выиграли тайм с минимальным перевесом.

Игроки "Шальке 04" могли открывать счет уже на 6-й минуте. После серии передач мяч отскочил к Шёпфу, который обыграл защитника и мощно выстрелил с 15-ти метров, снаряд летел точно в левый нижний угол ворот Бюрки, но голкипер вытянулся в струнку и спас свою команду, отправив мяч на угловой.

У "Боруссии" чудесный шанс забить был в середине тайма, когда Шмельцер заработал опасный штрафной. Выполнить стандарт вызвался Марко Ройс и сделал это настолько классно, что заставил Фёрманна вытащить мяч из девятки.

Больше ударов в створ до перерыва не было, к концу тайма игра успокоилась совсем. Тем не менее "горняки" могли уйти в раздевалку, выигрывая в счете. Атака "кобальтовых" развивалась на левом фланге. Коноплянка получил мяч, сместился на угол штрафной и мощно пробил по воротам соперника из-под двух защитников. Снаряд пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Однако фамилия игрока сборной Украины громко прозвучала над стадионом сразу после перерыва. Именно Коноплянка открыл счет в рурском дерби. Правда, голу способствовала грубая ошибка Шмельцера. Калиджиури сумел обокрасть полузащитника и помчался вперед. Далее последовала проникающая передача в штрафную, Коноплянка принял мяч и выстрелил точно в левый нижний угол ворот Бюрки, голкипер был бессилен – 1:0.

Теперь гостям ничего не оставалось, как пойти вперед большими силами. К середине тайма "шмели" имели колоссальный процент по владению мячом. Однако близко дортмундцев к своей штрафной "горняки" не подпускали. Удары Ройса с 20 метров и неточный выстрел Шюррле после навеса – это все, что удалось создать гостям. К слову, Батшуайи и вовсе не было видно на поле.

Развязка наступила за 10 минут до конца матча. Молодой полузащитник "Шальке 04" Маккенни взял игру на себя, прошел к штрафной и был сбит Шмельцером. К мячу подошли три игрока "кобальтовых", однако затем остался только Налдо, расчехлив свою мощную пушку. Короткий розыгрыш мяча и Налдо мощно выстреливает чуть левее центра, без шансов для голкипера – 2:0.

Итоговую победу "Шальке" можно назвать заслуженной. Гельзенкирхенцы играли лучше соперника, воплотив свои шансы в забитые мячи. Теперь "горняки" оторвались от ближайших преследователей на 4 балла и имеют хорошие шансы взять серебро по итогам сезона.

"Шальке 04" – "Боруссия" Д – 2:0

Голы: Коноплянка, 50 – 1:0. Налдо, 82 – 2:0.

"Шальке 04": Фёрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Шёпф, Бенталеб, Калиджиури, Коноплянка (Пьяца, 74), Горецка (Маккенни, 71), Арит (Ди Санто, 87), Бургшталлер.

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Сократис, Топрак, Шмельцер (Гетце, 86), Шахин, Дахуд (Санчо, 79), Ройс, Пулишич, Филипп (Шюррле, 46), Батшуайи.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите: "Шальке 04" – "Боруссия" Д – 2:0 (обзор)