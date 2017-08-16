Два гола и два удаления: "Наполи" обыгрывает "Ниццу" на "Сан-Паоло"

Матч "Наполи" и "Ниццы" считался самым интересным противостоянием второго дня раунда плей-офф Лиги Чемпионов. "Бело-голубые" известны на всю Европу своим атакующим стилем, которого клуб придерживается уже много лет. Коллектив Сарри пребывал в полной боевой готовности и по праву считался фаворитом встречи. "Ницца" очень неровно начала сезон во внутреннем первенстве, хотя в еврокубках команда смотрится достаточно хорошо – в предыдущем раунде подопечные Фавра оставили за бортом Лиги Чемпионов амстердамский "Аякс". Вне заявки на матч остались Марио Балотелли и Уэсли Снейдер, которые пока восстанавливаются от травм.

Футболисты "Наполи" с первых минут завладели мячом и стали потихоньку раскачивать защитную линию французов. Постепенно давление на ворота "Ниццы" увеличивалось, и в одной из атак Хюсай забросом с левого фланга вывел Мертенса один на один с Кардиналем, Дрис на скорости обыграл голкипера гостей и отправил мяч уже в пустые ворота – 1:0. Еще больше раскрепостил гол неаполитанцев, и через несколько минут Кальехон вышел на ударную позицию, но его выстрел пришелся точно во вратаря "Ниццы". Через минуту Мертенс в падении через себя нанес опаснейший удар по воротам французов – немного неточно.

После небольшой передышки, в середине тайма неаполитанцы вновь побежали забивать второй гол. Снова Мертенс оказался в центре внимания: после заброса Альбиоля бельгиец расправился с защитниками "Ниццы", но его удар из пределов штрафной пришелся прямо в голкипера гостей. Затем Дрис после подачи с углового опасно пробил по воротам гостей, но не попал в створ. А за 10 минут до перерыва первая опасная вылазка удалась "Ницце": Козьелло, набрав приличную скорость, ворвался в штрафную "Наполи" и нанес хороший удар в дальний угол ворот Рейны, но мяч пролетел рядом со штангой.

В концовке тайма команды еще раз обменялись опасными моментами: сначала Сент-Максимен за счет индивидуального мастерства вышел на ударную позицию, но его выстрел пришелся мимо ворот хозяев. А в ответной атаке Кальехон наносил опасный удар в створ ворот "Ниццы" – Кардиналь снова выручил.

Второй тайм начался в схожем ключе – "Наполи" безудержно атаковал в надежде увеличить свое преимущество. Уже в самом его дебюте вездесущий Мертенс после передачи Жоржиньо снова пробил через себя, но мяч прилетел точно в руки голкипера французов. Вскоре Кальехон отпасовал пяткой на бельгийца, Кардиналь парировал, а Инсинье не удалось на добивание переправить мяч в ворота.

Вскоре снова Мертенс оказался в центре внимания: после прострела Кальехона с правого фланга, Дрис с нескольких метров не попадает по воротам. А за 20 минут до конца основного времени Жалле на линии штрафной нарушил правила на Мертенсе, но судья назначил не штрафной, а пенальти в ворота "Ниццы". Жоржиньо подошел к мячу и уверено реализовал одиннадцатиметровый – 2:0.

За десять минут до финального свистка "Ницца" осталось вдевятером: сначало Козьелло за грубый фол в центре поля получил прямую красную карточку, после этого за разговоры с судьей Плеа увидел перед собой вторую желтую. Имели неаполитанцы еще несколько возможностей, чтобы добить соперника, но "Ницца" сохранила подобие интриги перед ответным матчем.

"Наполи" – "Ницца" – 2:0

Голы: Мертенс, 14 – 1:0, Жоржиньо, 71, с пенальти – 2:0

"Наполи": Рейна, Кулибали, Гулям, Хюсай, Альбиоль, Гамшик (Зелински, 60), Жоржиньо, Кальехон, Аллан (Рог, 85), Инсинье, Мертенс (Милик, 76).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Ле Маршан, Сарр (Боскальи, 63), Суке, Ле-Мелу, Козьелло, Сент-Максимен (Вальтер, 83), Сери, Жалле (Бюрнье, 95), Плеа.

Удален: Козьелло, 79 Плеа, 80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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