Два гола Неймара с пенальти не помогли ПСЖ победить "Лорьян"

Завершился матч 22 тура французской лиги 1. "Лорьян" принимал ПСЖ. Встреча завершилась сенсационной молевой победой аутсайдера со счетом 3:2. Парижане в начале второго тайма вели 2:1, благодаря двум голам Неймара с пенальти. Однако упустили победу в концовке матча.



ПСЖ не смог догнать в турнирной таблице "Лион". После 22 матчей у подопечных Почеттино 45 очков и второе место. "Лорьян" занимает 18 строчку в таблице, набрав 18 баллов.

"Лорьян" - ПСЖ 3:2 (1:0)

Голы: Абержель, 36 - 1:0, Неймар, 45 (пенальти) - 1:1, Неймар, 57 (пенальти) - 1:2, Висса, 80 - 2:2, Моффи, 90+2 - 3:2

"Лорьян": Дрейер, Эрго, Мендес (Делаплас, 60), Лапорт, Морель, Монкондюи (Чалоба, 46), Абержель, Лорьянте (Висса, 61), Ле Фе (Амель, 78), Гравийон, Грбич (Моффи, 61).