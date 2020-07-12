Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой"
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой".
В составе "старой синьоры" дважды с пенальти отличился Криштиану Роналду. В составе гостей голы забивали Дуван Сапата и Роман Малиновский.
"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.
"Ювентус" - "Аталанта" 2:2
Голы: Сапата, 16 - 0:1, Роналду (пен), 55 - 1:1, Малиновский, 80 - 1:2, Роналду (пен), 90 - 2:2
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 57), Бентанкур, Куадрадо, Рабьо, Матюиди (Рэмзи, 82), Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино (Кальдара, 75), Гимшити, Кастань, Гомес (Малиновский, 68), де Рон, Иличич (Пашалич, 58), Фройлер (Тамез, 75), Толои, Сапата (Муриэль, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17