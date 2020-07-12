Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой"

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой".

В составе "старой синьоры" дважды с пенальти отличился Криштиану Роналду. В составе гостей голы забивали Дуван Сапата и Роман Малиновский.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.

"Ювентус" - "Аталанта" 2:2

Голы: Сапата, 16 - 0:1, Роналду (пен), 55 - 1:1, Малиновский, 80 - 1:2, Роналду (пен), 90 - 2:2

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, де Лигт, Данило (Алекс Сандро, 57), Бентанкур, Куадрадо, Рабьо, Матюиди (Рэмзи, 82), Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино (Кальдара, 75), Гимшити, Кастань, Гомес (Малиновский, 68), де Рон, Иличич (Пашалич, 58), Фройлер (Тамез, 75), Толои, Сапата (Муриэль, 68).

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