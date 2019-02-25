Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде выиграл у "Леванте" со счетом 2:1. Победу королевскому клубу принесли голы с пенальти Карима Бензема и Гарета Бэйла. У хозяев отличился Рохер Марти.

После матча "Реал" по-прежнему занимает третье место в Примере и отстает от лидирующей "Барселоны" на девять очков. "Леванте" остался на 13-й позиции.

"Леванте" – "Реал" Мадрид - 1:2 (0:1)

Голы: Бензема, 43 (с пенальти) - 0:1, Марти, 60 - 1:1, Бэйл, 78 (с пенальти) - 1:2

"Леванте": Фернандес, Кабако, Рубен Везу, Робер, Луна, Барди (Вукчевич, 89), Рочина (Дукуре, 60), Моралес, Кампанья, Саймон, Марти (Двамена, 73).

"Реал": Куртуа, Регилон, Карвахаль, Варан, Начо, Каземиро, Кроос (Вальверде, 69), Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 83), Бензема (Бэйл, 74).

Удаления: Начо (86), Рочина (88).

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