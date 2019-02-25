Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере

Теги левантереал мадрид

Два гола с пенальти принесли "Реалу" победу над "Леванте" в Примере

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде выиграл у "Леванте" со счетом 2:1. Победу королевскому клубу принесли голы с пенальти Карима Бензема и Гарета Бэйла. У хозяев отличился Рохер Марти.

После матча "Реал" по-прежнему занимает третье место в Примере и отстает от лидирующей "Барселоны" на девять очков. "Леванте" остался на 13-й позиции.

"Леванте" – "Реал" Мадрид - 1:2 (0:1)
Голы: Бензема, 43 (с пенальти) - 0:1, Марти, 60 - 1:1, Бэйл, 78 (с пенальти) - 1:2

"Леванте": Фернандес, Кабако, Рубен Везу, Робер, Луна, Барди (Вукчевич, 89), Рочина (Дукуре, 60), Моралес, Кампанья, Саймон, Марти (Двамена, 73).

"Реал": Куртуа, Регилон, Карвахаль, Варан, Начо, Каземиро, Кроос (Вальверде, 69), Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 83), Бензема (Бэйл, 74).

Удаления: Начо (86), Рочина (88).

Не пропустите: Отец Неймара оценил вероятность форварда в "Реал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 февраля

Главные новости дня: 24 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Бетис Бетис 25 36
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 24 30
14 Эспаньол Эспаньол 25 30
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 25 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 25 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов