Два гола за две минуты принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Манчестер Сити"

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Два гола за две минуты принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Манчестер Сити"Впервые в истории манкунианское дерби состоялось за пределами Великобритании, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сразились в США в рамках Международного кубка чемпионов.

Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью выпустил основу, в которой главной ударной силой стал новичок Ромлу Лукаку, а Пеп Гвардиола решил провести эксперименты, выпустив смешанный состав. Место в старте нашлось таким игрокам как Адарабийо, Фоден и Робертс.

С первых минут более опытные "Красные дьяволы" завладели инициативой и проверили реакцию Эдерсона. Бразильский вратарь вытащил мяч из-под перекладины после дальнего удара Эрреры. Следом пробил и Мхитарян, однако его выстрел из-за штрафной был неточным. Игроки "Сити" ответили своей атакой, которую завершал ударом Стерлинг – Де Хеа оказался на месте, нивелировав угрозу своим воротам. В середине тайма команды на некоторое время успокоились, однако затем "Манчестер Юнайтед" снова принялся нагнетать обстановку у ворот Эдерсона. Новичок "Сити" справился с выстрелами Мхитаряна и Эрреры, однако спустя десять минут ошибся на выходе, пытаясь остановить Ромелу Лукаку. Форвард красных протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Эдерсона, а затем вторым касанием пробил с острого угла уже по пустому створу. В следующей же атаке Мхитарян выдал отличный пас на Рэшфорда, тот обработал игровой снаряд первым касанием, а затем пробил точно в дальний угол с правого края штрафной."Сити" также имел моменты, Фоден и Стерлинг проверили реакцию Де Хеа, но тот снова не сплоховал.

Во втором тайме Гвардиола изменил схему игры на 3-5-2, однако "МЮ" все равно продолжил владеть преимуществом и создавать моменты. Рэшфорд едва не перекинул Эдерсона, исполнив удар парашютом, следом в перекладину выстрелил Лукаку. Также мог забивать и Погба, который за счет финтов обыграл Насри, вошел в штрафную, а затем пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. "Сити" активизировался лишь в концовке, вышедший на замену Ромеро отразил дальний выстрел от Фернандиньо, также неплохо простреливали Де Брюйне и Зинченко, однако никто их передачу замкнуть не сумел. "Манчестер Юнайтед" оставил более целостное впечатление в этой встрече и закономерно победил. Следующий соперник для обеих команд – мадридский "Реал".

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Лукаку, 38 – 0:1; Рэшфорд, 39 – 0:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Адарабийо (Отаменди, 46), Компани (Мангала, 46), Фернандиньо, Уокер, Туре (Стоунз, 46), Де Брюйне (Жезус, 46), Фоден (Зинченко, 74), Стерлинг (Сане, 46), Робертс (Диас, 46), Агуэро (Насри, 46) .

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Ромеро, 46), Линделеф (Байи, 46), Смоллинг (Джонс, 46), Блинд (Дармиан, 46), Валенсия (Фосу-Менса, 77), Эррера (Феллаини, 62), Погба, Рэшфорд (Мартиаль, 62), Мхитарян (Каррик, 62), Лингард (Перейра, 77), Лукаку.

Вячеслав Горбачев

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