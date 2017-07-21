Два гола за две минуты принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Манчестер Сити"
Впервые в истории манкунианское дерби состоялось за пределами Великобритании, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сразились в США в рамках Международного кубка чемпионов.
Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью выпустил основу, в которой главной ударной силой стал новичок Ромлу Лукаку, а Пеп Гвардиола решил провести эксперименты, выпустив смешанный состав. Место в старте нашлось таким игрокам как Адарабийо, Фоден и Робертс.
С первых минут более опытные "Красные дьяволы" завладели инициативой и проверили реакцию Эдерсона. Бразильский вратарь вытащил мяч из-под перекладины после дальнего удара Эрреры. Следом пробил и Мхитарян, однако его выстрел из-за штрафной был неточным. Игроки "Сити" ответили своей атакой, которую завершал ударом Стерлинг – Де Хеа оказался на месте, нивелировав угрозу своим воротам. В середине тайма команды на некоторое время успокоились, однако затем "Манчестер Юнайтед" снова принялся нагнетать обстановку у ворот Эдерсона. Новичок "Сити" справился с выстрелами Мхитаряна и Эрреры, однако спустя десять минут ошибся на выходе, пытаясь остановить Ромелу Лукаку. Форвард красных протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Эдерсона, а затем вторым касанием пробил с острого угла уже по пустому створу. В следующей же атаке Мхитарян выдал отличный пас на Рэшфорда, тот обработал игровой снаряд первым касанием, а затем пробил точно в дальний угол с правого края штрафной."Сити" также имел моменты, Фоден и Стерлинг проверили реакцию Де Хеа, но тот снова не сплоховал.
Во втором тайме Гвардиола изменил схему игры на 3-5-2, однако "МЮ" все равно продолжил владеть преимуществом и создавать моменты. Рэшфорд едва не перекинул Эдерсона, исполнив удар парашютом, следом в перекладину выстрелил Лукаку. Также мог забивать и Погба, который за счет финтов обыграл Насри, вошел в штрафную, а затем пробил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. "Сити" активизировался лишь в концовке, вышедший на замену Ромеро отразил дальний выстрел от Фернандиньо, также неплохо простреливали Де Брюйне и Зинченко, однако никто их передачу замкнуть не сумел. "Манчестер Юнайтед" оставил более целостное впечатление в этой встрече и закономерно победил. Следующий соперник для обеих команд – мадридский "Реал".
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Лукаку, 38 – 0:1; Рэшфорд, 39 – 0:2
"Манчестер Сити": Эдерсон, Адарабийо (Отаменди, 46), Компани (Мангала, 46), Фернандиньо, Уокер, Туре (Стоунз, 46), Де Брюйне (Жезус, 46), Фоден (Зинченко, 74), Стерлинг (Сане, 46), Робертс (Диас, 46), Агуэро (Насри, 46) .
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Ромеро, 46), Линделеф (Байи, 46), Смоллинг (Джонс, 46), Блинд (Дармиан, 46), Валенсия (Фосу-Менса, 77), Эррера (Феллаини, 62), Погба, Рэшфорд (Мартиаль, 62), Мхитарян (Каррик, 62), Лингард (Перейра, 77), Лукаку.
Вячеслав Горбачев
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|Команда
|М
|О
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|Челси
|38
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|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24