Два гола за две минуты: "Севилья" обыграла "Малагу"

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Два гола за две минуты: "Севилья" обыграла "Малагу"

В рамках 7-го тура испанской Примеры "Севилья" одержала победу над "Малагой".

"Севилья" – "Малага" 2:0

Голы: Банега (пен), 69 - 1:0, Муриэль, 70 - 2:0

"Севилья": Сория, Кьер, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Васкес (Банега, 58), Крон-Дели, Писарро, Корреа (Нолито, 69), Навас, Муриэль.

"Малага": Роберто, Рикка (Аньор, 25), Росалес, Бесс, Хуанкар, Ресио, Ролон (Пеньяранда, 72), Гонсалес, Мула (Кеко, 76), Торрес, Ролан.

Предупреждения: Ролон (45), Меркадо (79), Кьер (79). | http://soccernews.ru 

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