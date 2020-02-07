Два города подали заявку на проведение финала Кубка России

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Два города подали заявку на проведение финала Кубка России

Министерство спорта Калининградской области и правительство Нижегородской области подали заявки на проведение финального матча текущего розыгрыша Кубка России.

"Мы подали заявку на проведение финала Кубка России. Теперь будем ждать решения от РФС", - заявила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

"Нижегородская область действительно подавала заявку на проведение на стадионе "Нижний Новгород" финального матча Олимп Кубка России по футболу 2020 года. Вопрос о матчах национальной сборной на стадионе находится в проработке. Регион заинтересован в их проведении", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Место проведения финала Кубка России будет определено 13 февраля на заседании исполнительного комитета РФС.

Решающий матч турнира, согласно календарю, состоится 13 мая.

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