Два гранда АПЛ готовы побороться за Артуро Видаля

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует Bild.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 31-летнего хавбека немецкого гранда проявили "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси".

В прошлом сезоне Видаль забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию". Его трансфер оценивается в 31 миллион евро.

Напомним, Видалем также интересуется "Атлетико". | soccernews.ru