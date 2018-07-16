Два гранда АПЛ нацелились на Модрича

Два гранда английской Премьер-Лиги нацелились на полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, вернуть 32-летнего хавбека королевского клуба на Туманный Альбион желают "Ливерпуль" и лондонский "Челси".

В прошлом сезоне Модрич забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, Модрич высказался о своих приоритетах относительно выигрыше "Золотого мяча" и победы на Чемпионате Мира. | soccernews.ru