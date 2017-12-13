Два гранда АПЛ поборются за хавбека "Хоффенхайма"

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Два гранда АПЛ поборются за хавбека "Хоффенхайма"

Хавбек "Хоффенхайма" Надим Амири может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Ibtimes, в зимнее трансферное окно за игрока поборются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Ориентировочная стоимость Амири составляет 25 миллионов евро.

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