Два гранда АПЛ поборются за хавбека "Хоффенхайма"

Хавбек "Хоффенхайма" Надим Амири может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Ibtimes, в зимнее трансферное окно за игрока поборются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Ориентировочная стоимость Амири составляет 25 миллионов евро.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести двух футболистов "Барселоны". | http://soccernews.ru