Два гранда АПЛ поборются за защитника "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следующим летом поборются за защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, и "красные дьяволы", и "канониры" готовы заплатить за 24-летнего албанца 50 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

В этом сезоне Хюсай сыграл за "Наполи" 38 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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