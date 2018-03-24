Два гранда АПЛ поборются за защитника "Наполи"

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Два гранда АПЛ поборются за защитника "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" следующим летом поборются за защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, и "красные дьяволы", и "канониры" готовы заплатить за 24-летнего албанца 50 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

В этом сезоне Хюсай сыграл за "Наполи" 38 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

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