Два хавбека "Реала" в январе хотят сменить команду

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может расстаться с двумя своими полузащитниками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что желание сменить команду в январе выразили Дани Себальос и Маркос Льоренте, редко попадающие в основной состав "сливочных". В поисках стабильной игровой практики игроки готовы рассмотреть предложения от других клубов.

Напомним, Перес выразил уверенность в том, что "Реал" справится с трудностями текущего сезона. | soccernews.ru