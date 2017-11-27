Два хавбека "Реала" в январе хотят сменить команду

Теги реал мадридмаркос льорентедани себальос

Два хавбека "Реала" в январе хотят сменить командуВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может расстаться с двумя своими полузащитниками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что желание сменить команду в январе выразили Дани Себальос и Маркос Льоренте, редко попадающие в основной состав "сливочных". В поисках стабильной игровой практики игроки готовы рассмотреть предложения от других клубов.

Напомним, Перес выразил уверенность в том, что "Реал" справится с трудностями текущего сезона. | soccernews.ru

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