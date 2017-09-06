Два хавбека сборной Украины пропустят матч с Косово

Два полузащитника сборной Украины - Виктор Коваленко и Александр Зинченко - не сыграют в матче квалификации ЧМ-2018 против Косово.

Оба футболиста получили по жёлтой карточке во вчерашней игре с Исландией и теперь из-за перебора предупреждений будут вынуждены пропустить следующий поединок.

Напомним, что матч Косово - Украина состоится 6 октября в Албании. | http://soccernews.ru