Два хавбека сборной Украины пропустят матч с Косово
Два полузащитника сборной Украины - Виктор Коваленко и Александр Зинченко - не сыграют в матче квалификации ЧМ-2018 против Косово.
Оба футболиста получили по жёлтой карточке во вчерашней игре с Исландией и теперь из-за перебора предупреждений будут вынуждены пропустить следующий поединок.
Напомним, что матч Косово - Украина состоится 6 октября в Албании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Самедов: "Роша уже сплясал перед командой латиноамериканский танец"
-
Менотти: "Испытал шок, когда смотрел матч Аргентины против Венесуэлы"
-
Уже следующим летом ПСЖ может побить трансферный рекорд Неймара
-
Дани Алвес назвал своего самого сильного оппонента
-
Калачев: "Мое лидерство в списке ассистентов - это необычная история"
-
Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ на финише сезона
-
Месси и Маскерано вернулись в расположение "Барселоны"
-
Мбаппе: "Изначально я думал остаться в "Монако", но потом произошло несколько событий, которые заставили меня изменить решение"
-
Мануэл Фернандеш: "Предложений от других клубов не получал"
-
Моуринью: "Не думаю о продлении контракта"
-
"Реал" готов побороться с "Барселоной" за перспективного защитника "Аякса"
-
Мбаппе: "Арсенал" был реальным вариантом для перехода, но я выбрал ПСЖ"
-
Тренер "Спартака" по физподготовке: "Конте более сумасшедший, нежели Каррера"
-
"Реал" определился с приоритетной заменой для Бензема
-
Луис Суарес поздравил хавбека "Реала" с великолепным голом
-
Орье назвал причины своего ухода из ПСЖ
-
Калачев: "Моуринью мне сказал, что главное, что я не играю в "Манчестер Юнайтед"
-
Венгер раскритиковал покупку "Барселоной" Дембеле
-
Неймар удостоился критики за два последних своих матча в составе сборной Бразилии
-
ПФЛ Франции опубликовала заявление в поддержку ПСЖ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|8
|24
|2
|Северная Ирландия
|8
|19
|3
|Азербайджан
|8
|10
|4
|Чехия
|8
|9
|5
|Норвегия
|8
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|8
|19
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|8
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|8
|16
|2
|Исландия
|8
|16
|3
|Турция
|8
|14
|4
|Украина
|8
|14
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|7
|1