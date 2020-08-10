Два игрока "Атлетико" пропустят четвертьфинал Лиги Чемпионов из-за заражения коронавирусом

Два футболиста мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом , сообщает официальный сайт клуба.

Положительные тесты на коронавирус сдали хорватский защитник Шиме Врсалько и аргентинский полузащитник Анхель Корреа. Сейчас они находятся на самоизоляции. У обоих игроков отсутствуют симптомы заболевания. Они пропустят матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (13 августа).

В нынешнем сезоне 25-летний Корреа провел 44 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. На счету 28-летнего Врсалько одна голевая передача в семи поединках.

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