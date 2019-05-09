Два игрока "Аякса" ели во время матча с "Тоттенхэмом" из-за Рамадана
В ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Аякс" дома проиграл "Тоттенхэму" со счётом 2:3 и вылетел из турнира.
Два футболиста амстердамской команды - Нуссаир Мазрауи и Хаким Зийех - поели прямо во время игры.
Спортсмены-мусульмане ждали 24-ю минуту встречи, чтобы подкрепиться, поскольку до этого они не могли этого сделать из-за Рамадана.
Дело в том, что во время священного месяца Рамадан большинство мусульман воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.
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