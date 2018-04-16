Два игрока "Барселоны" лично предъявили претензии Умтити за матч с "Ромой"
Два игрока каталонской "Барселоны" лично предъявили претензии своему партнеру по команде Самюэлю Умтити за ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Ромой".
Так, по сведениям AS, 24-летнего бека в плохой игре против "волков" обвинили Жерар Пике и Серхио Бускетс. На будущее старожилы "Барсы" попросили француза отложить в сторону свои не футбольные дела и сконцентрироваться на удачном завершении текущего сезона.
Напомним, "Барселона" уже начала переговоры с потенциальным кандидатом на замену Умтити. | soccernews.ru
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