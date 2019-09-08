Два игрока "Барселоны" получили травмы в своих сборных

"Барселона" потеряла из-за травм двух игроков, которые находились в расположении своих национальных сборных, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский защитник Нелсон Семеду получил ушиб лодыжки в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сербии (4:2) и не смог доиграть поединок до конца. После матча Семеду прошел медосмотр, который не выявил у него серьезного повреждения.

Также травмировался французский защитник Самуэль Умтити, у которого также был диагностирован ушиб.

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