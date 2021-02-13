Два игрока "Барселоны" восстановились после травм

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Два игрока "Барселоны" восстановились после травм

Лазарет "Барселоны" покинули сразу два футболиста, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

Восстановились после травм и вернулись к тренировкам фланговый защитник Сержиньо Дест и хавбек Миралем Пьянич.

Американец из-за повреждения не играл с 3 февраля, а босниец - с 7 февраля.

В текущем сезоне Дест провёл за "Барсу" 22 игры, забил 1 гол и сделал 1 ассист. В активе Пьянича 23 матча без результативных действий.

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