Два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом

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Два игрока "Барселоны" заразились коронавирусомФото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Два футболиста "Барселоны" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Речь идет о защитниках Клемане Лангле и Дани Алвесе. Отмечается, что эти игроки не присоединятся завтра к первой тренировке после рождественских выходных, которая намечена на 18:00.

Сообщается, что оба футболиста уже изолированы дома и комфортно себя чувствуют. Клуб уже проинформировал компетентные органы о случаях заражения ковидом.

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