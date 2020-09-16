Два игрока БАТЭ заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы
Два игрока БАТЭ сдали положительные тесте на коронавиурс. Ранее тесты на Covid-19 сдали тренерский и административный штаб команды.
Положительный тесты на коронавирус сдали Игорь Стасевич и Станислав Драгун.
Оба игрока закрыты на карантин. Стасевич и Драгун не сыграют против ЦСКА из Софии в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы, который состоится 17 сентября.
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