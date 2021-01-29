Два игрока "Баварии" заразились коронавирусом

Наставник "Баварии" Ханси Флик сообщил об обнаружении коронавируса у двух футболистов его команды.

По его словам, COVID-19 выявили у полузащитников Хави Мартинеса и Леона Горетцки.

Сейчас оба игрока находятся на карантине. Сроки их возвращения в строй пока неизвестны.

В текущем сезоне испанец провёл за "Баварию" 18 игр, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста, а немец отличился 5 голами и 3 результативными передачами в 20 матчах.

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