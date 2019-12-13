Два игрока ЦСКА попали в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored

Игроки ЦСКА вратарь Илья Помазун и полузащитник Никола Влашич попали в команду недели в Лиге Европы по версии WhoScored.

В матче 6-го тура с "Эспаньолом" (1:0) Влашич забил единственный гол, а Помазун сохранил ворота в неприкосновенности. Несмотря на победу, ЦСКА занял последнее место в группе и не сумел выйти в плей-офф.

Полностью состав сборной недели по версии WhoScored выглядит так:

Вратарь: Илья Помазун (ЦСКА)

Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Рауль Петретта ("Базель")

Полузащитники: Роман Безус ("Гент"), Букайо Сака ("Арсенал"), Лоран Депуатр ("Гент"), Никола Влашич (ЦСКА)

Нападающие: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Садик Умар ("Партизан").

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