Два игрока ЦСКА восстановились после травм

Полузащитники ЦСКА Константин Кучаев и Хетаг Хосонов восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

В понедельник оба футболиста вернулись к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 20-летний Кучаев пропустил пять месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, а 20-летний Хосонов пробыл в лазарете два с половиной месяца в связи с переломом пятой плюсневой кости правой стопы.

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