Два игрока "Дженоа" пропустят матч с "Наполи" из-за коронавируса

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Два игрока "Дженоа" пропустят матч с "Наполи" из-за коронавируса

Хавбек "Дженоа" Лассе Шене стал вторым игроком команды с положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Оба игрока не смогут принять участие в матче 2-го тура Серии А с "Наполи", который состоится сегодня, 27 сентября.

Остальная команда готовится к игре и в скором времени отправятся в Неаполь в день матча.

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