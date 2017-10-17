Два игрока "Фейеноорда" пропустят матч с "Шахтёром"

"Фейеноорд" несёт потери в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

Как сообщает официальный сайт роттердамского клуба, с "горняками" не сыграют защитник Кевин Дикс и хавбек Ренато Тапиа, которые испытывают проблемы со здоровьем.

Напомним, что матч "Фейеноорд" – "Шахтёр" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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