Два игрока из "Барселоны" и один из "Реала" - в сборной разочарований сезона Примеры

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Два игрока из "Барселоны" и один из "Реала" - в сборной разочарований сезона Примеры

Издание Marca опубликовало собственную версию символической сборной разочарований завершившегося розыгрыша чемпионата Испании.

Вратарь: Яспер Силлессен ("Валенсия");

Защитники: Тьерри Коррейя ("Валенсия"), Фернандо Калеро ("Эспаньол"), Хуниор Фирпо ("Барселона"); 

Полузащитники: Рони Лопеш ("Севилья"), Денис Суарес ("Сельта"), Матиас Варгас ("Эспаньол"), Жоау Фелиш ("Атлетико");

Нападающие: Антуан Гризманн ("Барселона"), Лука Йович ("Реал"), Борха Иглесиас ("Бетис").

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