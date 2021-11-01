Два игрока из РПЛ входят в число лучших дриблеров мира

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Международный центр спортивных исследований в футболе CIES Football Observatory обнародовал список лучших дриблеров мира.

Исследование проводилось в 33-х лучших лигах мира. В рейтинг были включены только футболисты, которые сделали более 40 попыток обводки в нынешнем сезоне или в 2021 году, если речь идет о бразильской Серии А. Игроки в списке расставлены по индексу дриблинга, то есть количеству успешных обводок в среднем на 100 минут игрового времени.

Возглавил список лучших дриблеров испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре с индексом 11,24 при 78,9% успешных обводок. Сразу за ним идет хавбек "Универсидад де Чили" Науэль Лухан (9,68 и 57,1%). Третьим в данном рейтинге стал нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке (9,29 и 66,2%).

В топ-10 также попал вингер казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, который занял 7-е место.

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