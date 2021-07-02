Два игрока из РПЛ вошли в итоговую заявку сборной Аргентины на Олимпиаду

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Два игрока из РПЛ вошли в итоговую заявку сборной Аргентины на Олимпиаду

Фото инстаграм Адольфо Гайча

Тренерский штаб олимпийской сборной Аргентины определился с окончательной заявкой на ближайшие Игры.

В список 22 футболистов вошли два представителя российской Премьер-лиги. Это нападающие Эсекиэль Понсе ("Спартак") и Адольфо Гайч (ЦСКА).

Напомним, что соперниками аргентинцев по групповому этапу будут Египет, Испания и Австралия.

Олимпиада будет проходить в Токио с июля по август текущего года.

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