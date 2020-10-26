Два игрока киевского "Динамо" заразились коронавирусом перед матчем Лиги Чемпионов
Два игрока "Динамо" Киев сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Отметим, сегодня, 26 октября команда отправится на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем". После обязательного тестирования выяснилось, что два футболиста и один тренер команды заразились коронавирусом.
Положительные тесты выявлены у голкипера Георгия Бущана, защитник Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13