Два игрока киевского "Динамо" заразились коронавирусом перед матчем Лиги Чемпионов

Теги динамо киевкоронавирусференцварош

Два игрока киевского "Динамо" заразились коронавирусом перед матчем Лиги Чемпионов

Два игрока "Динамо" Киев сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отметим, сегодня, 26 октября команда отправится на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем". После обязательного тестирования выяснилось, что два футболиста и один тренер команды заразились коронавирусом.

Положительные тесты выявлены у голкипера Георгия Бущана, защитник Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.

Не пропустите: Киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и возглавило УПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Два игрока "Милана" заразились коронавирусом

Два игрока "Милана" заразились коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов