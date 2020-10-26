Два игрока киевского "Динамо" заразились коронавирусом перед матчем Лиги Чемпионов

Два игрока "Динамо" Киев сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отметим, сегодня, 26 октября команда отправится на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем". После обязательного тестирования выяснилось, что два футболиста и один тренер команды заразились коронавирусом.

Положительные тесты выявлены у голкипера Георгия Бущана, защитник Виталия Миколенко и тренера по физподготовке Виталия Кулыбы.

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