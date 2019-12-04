Два футболиста "Краснодара" получили премию лучшему игроку РПЛ в 2019 году

Сразу два футболиста "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии "Первая пятерка", которая вручается Детской футбольной лигой лучшему игроку чемпионата России по итогам года.

Сафонов и Сулейманов разделили первое место, набрав по 300 баллов. Случай с двумя победителями стал первым в 17-летней истории премии. Также за премию боролись игроки ЦСКА - полузащитник Иван Обляков (193) и защитник Игорь Дивеев (174), а также вратарь "Спартака" Александр Максименко (169).

В нынешнем сезоне 19-летний Сулейманов провел за "Краснодар" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. На счету 20-летнего Сафонова 23 поединка за краснодарский клуб, в которых он пропустил 33 гола.

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