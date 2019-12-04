Два футболиста "Краснодара" получили премию лучшему игроку РПЛ в 2019 году
Сразу два футболиста "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии "Первая пятерка", которая вручается Детской футбольной лигой лучшему игроку чемпионата России по итогам года.
Сафонов и Сулейманов разделили первое место, набрав по 300 баллов. Случай с двумя победителями стал первым в 17-летней истории премии. Также за премию боролись игроки ЦСКА - полузащитник Иван Обляков (193) и защитник Игорь Дивеев (174), а также вратарь "Спартака" Александр Максименко (169).
В нынешнем сезоне 19-летний Сулейманов провел за "Краснодар" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. На счету 20-летнего Сафонова 23 поединка за краснодарский клуб, в которых он пропустил 33 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14