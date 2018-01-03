Два игрока "Кристал Пэлас" получили травмы крестообразных связок колена

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон сообщил, что защитник Скотт Дэнн и хавбек Джейсон Панчеон получили тяжёлые травмы.

По словам наставника "орлов", у обоих футболистов повреждения крестообразных связок колена, вследствие чего они надолго выбыли из строя.

В этом сезоне 30-летний Дэнн сыграл за "Кристал Пэлас" 18 матчей и забил 1 гол. В активе 31-летнего Панчеона 12 игр.

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