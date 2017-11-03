Два игрока "Лас Пальмаса" подрались на тренировке

Два игрока "Лас Пальмаса" - полузащитник Уссама Таннане и нападающий Лоик Реми - подрались на тренировке, сообщает Marca.

По сведениям издания, конфликт спровоцировал 30-летний француз, который ударил мячом в отжимавшегося в тот момент марокканца.

При этом футболисты не помирились и сейчас не разговаривают друг с другом.

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