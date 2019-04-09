Два игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Порту"

"Ливерпуль" в преддверии матча с "Порту" лишился двух футболистов.

Как сообщает сайт клуба, игру из-за мышечного повреждения пропустит хавбек Адам Лаллана, а также защитник Джо Гомес, который еще не полностью восстановился после серьезной травмы ноги. Напомним, что у игрока была выявлена трещина в кости.

Поединок 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Порту" состоится 9 апреля в 22:00 (мск).

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