Два игрока "Локомотива" получили вызов в сборную Португалии

Сразу два игрока московского "Локомотива" получили вызов в сборную Португалии, информирует официальный сайт "железнодорожников".

Так, шанс сыграть в ноябрьских товарищеских матчах в составе своей национальной команды получили полузащитник Мануэл Фернандеш, который ранее заявил, что достоин места в главной команде страны, и форвард Эдер.

Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Шерифа". | soccernews.ru