Два игрока "Локомотива" получили вызов в сборную Португалии
Сразу два игрока московского "Локомотива" получили вызов в сборную Португалии, информирует официальный сайт "железнодорожников".
Так, шанс сыграть в ноябрьских товарищеских матчах в составе своей национальной команды получили полузащитник Мануэл Фернандеш, который ранее заявил, что достоин места в главной команде страны, и форвард Эдер.
Напомним, сегодня "Локомотив" сыграет против "Шерифа". | soccernews.ru
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|13
|16
|12
|Амкар
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|Динамо Москва
|13
|13
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|13
|11
|16
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|13
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