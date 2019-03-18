Два игрока "Милана" едва не подрались во время дерби с "Интером"

Теги миланинтер миланфранк кессьелукас билья

Два игрока "Милана" едва не подрались во время дерби с "Интером"

Во время матча 28-го тура Серии А между "Миланом" и "Интером" в районе скамейки запасных "россонери" вспыхнул конфликт.

Ссора возникла между двумя игроками "красно-чёрных" Франком Кессье и Лукасом Бильей. Футболисты едва не подрались - их пришлось разнимать партнёрам по команде.

После матча и Кессье, и Билья выступили с официальными заявлениями, в ходе которых принесли извинения за инцидент.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Интер". | http://soccernews.ru

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