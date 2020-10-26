Два игрока "Милана" заразились коронавирусом

Два футболиста "Милана" заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Положительный тест на Covid-19 сдали голкипер Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Петтер Хеуге. Помимо игроков также заболели три члена команды.

У всех зараженных болезнь проходит бессимптомно. Больные помещены на карантин. Все остальные тесты были отрицательными.

Не пропустите: "Милан" продлил беспроигрышную серию до 21 матча| http://soccernews.ru