Два игрока "Монако", возможно, заразились коронавирусом

"Монако" на официальном сайте сообщил о том, что два игрока команды, возможно, заразились коронавирусом.

По данным источника, имена заболевших игроков не сообщается. Все футболисты находятся под наблюдением медицинского персонала.

Ранее "Монако" уже сообщал о том, что в команде выявлен один случай заражения.

Напомним, во французском клубе играет полузащитник сборной России Александр Головин.

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