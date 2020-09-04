Два игрока "Монако", возможно, заразились коронавирусом
"Монако" на официальном сайте сообщил о том, что два игрока команды, возможно, заразились коронавирусом.
По данным источника, имена заболевших игроков не сообщается. Все футболисты находятся под наблюдением медицинского персонала.
Ранее "Монако" уже сообщал о том, что в команде выявлен один случай заражения.
Напомним, во французском клубе играет полузащитник сборной России Александр Головин.
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