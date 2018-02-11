Два игрока основы ПСЖ рискуют пропустить матч с "Реалом"

Два футболиста ПСЖ рискуют пропустить матч с "Реалом".

Как сообщает RMC Sports, накануне матча повреждения получили защитник Лайвин Курзава и нападающий Эдинсон Кавани.

Решение об участии игроков будет принимать наставник ПСЖ Унаи Эмери уже непосредственное перед игрой.

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