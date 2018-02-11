Два игрока основы ПСЖ рискуют пропустить матч с "Реалом"

Теги лайвин курзаваэдинсон кавани псжреал мадрид

Два игрока основы ПСЖ рискуют пропустить матч с "Реалом"

Два футболиста ПСЖ рискуют пропустить матч с "Реалом".

Как сообщает RMC Sports, накануне матча повреждения получили защитник Лайвин Курзава и нападающий Эдинсон Кавани.

Решение об участии игроков будет принимать наставник ПСЖ Унаи Эмери уже непосредственное перед игрой.

Читайте также: Эмери: "У "Реала" есть такие игроки, как и у нас". | http://soccernews.ru

комментарии
ПСЖ One Love

Надеюсь Кавани и Куржава всё-таки смогут сыграть против реала...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов