Два игрока пропустили тренировку "Спартака"
"Спартак" провел очередную тренировку на сборах в Катаре.
Сообщается, что сегодняшнее занятие по неизвестным причинам пропустили хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано.
Отмечается, что сегодня за тренировкой команды лично следит глава клуба Леонид Федун.
Напомним, что 29 января "Спартак" проведет последнюю игру в Кубке "Матч Премьер" против "Локомотива".
После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на 6 очков.
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|Команда
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|3
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|17
|28
|6
|Рубин
|17
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|7
|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
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|Арсенал Тула
|17
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|Динамо Москва
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|16
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|Анжи
|17
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|17
|10