Два игрока пропустили тренировку "Спартака"

"Спартак" провел очередную тренировку на сборах в Катаре.

Сообщается, что сегодняшнее занятие по неизвестным причинам пропустили хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано.

Отмечается, что сегодня за тренировкой команды лично следит глава клуба Леонид Федун.

Напомним, что 29 января "Спартак" проведет последнюю игру в Кубке "Матч Премьер" против "Локомотива".

После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в РПЛ и отстает от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

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